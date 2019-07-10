Özel'den sendikalara çağrı: Görülmedik bir direnişi hep beraber yapalım

Hükümetin kamu işçilerine verdiği zam teklifini eleştiren CHP'li Özgür Özel, İşçi sendikalarına seslenerek "Müzakere edilebilir bulmuyorsan dimdik arkandayız Türk-İş. Türk-İş, işçi konfederasyonları dirensin, emekçinin alın terini savunsunlar, Türkiye'de görülmedik bir direnişini hep beraber yapalım" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ile düzenlediği basın toplantısında, maden mühendislerinin sorunlarını dile getirdi.

Maden mühendislerinin maaşlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol gereği, 2012’den bu yana oda tarafından belirlendiğini ancak SGK’nin maden şirketlerinden gelen baskı yüzünden bu protokolden vazgeçtiğini ifade eden Özel, maden şirketlerinin baskısıyla odanın yetkisinin kısıtlanmasının Türkiye’deki bütün madencileri tehdit ettiğini söyledi.

"Ekonomide güvensizlik var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın güven vermediği açıklamasını hatırlatan Özel, “Türkiye ekonomisinde güven vermeyen sima kimdir diye sorulsa yüzde 96’sı falan damat Berat Albayrak der. Yurt dışına soralım, kayınpeder damat görüntüsü der” diye konuştu.

Bu durumun demokrasilerde olamayacağını söyleyen Özel, “Fotoğraf, demokrasi fotoğrafı olmayınca yabancı yatırımcı da sermaye de gelmiyor. Ekonomide de güvensizlik var. Sonra paket üstüne paket açıklanıyor. Bir kez daha öneriyoruz ki ekonomide açıklanacak en iyi paket, damadı paketleyip göndermektir. Damat paketlenip yollanmadan ekonomide sular durulmaz, krizlerin önü alınmaz” dedi.

"Size oy veren ümmet bizi oy verenler nasıl ümmet dışı oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni parti kuracağı iddia edilen eski bakan Ali Babacan’a yönelik “Bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok” sözlerini eleştiren Özgür Özel, şöyle devam etti:

“Erdoğan, ‘Ali Babacan’a dedim ki ümmeti bölme’ diyor. Burası demokrasi, burası Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’ten beri. Ümmet, Türkiye’nin sınırları ile sınırlı değil. O bütün Müslümanların kast edildiği bir kavram, siyasetin konusu değil. Peki size oy verenler ümmet de bize oy verenler ümmetin nasıl dışı oluyor? Burası cumhuriyetse burada ümmet yok millet var. Atatürk milliyetçiliğinin tanımı çok belli. Biz bu ülkeye bu bağla bağlıyız. Bu yüzden herkes kıymetli. Devletin başı olmakla yetinmeyip ümmetin başı olmakla kendisini sayan, Ali Babacan’ı da bunu bölüyor diye ifşa eden ve aslında kitlesine şikayet eden bir şikayet anlayışı… Bunu not ediyoruz, bir kenara kaydediyoruz.”

"Sistem tartışması MHP açısından beka tartışması"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmasına da değinen Özel, “Yeni sistemi MHP savunuyor. AK Parti’nin yapmadığını yapıyor. Neden? Sistem tartışılırsa, demokratik parlamenter sisteme dönülürse, kuvvetler ayrılığı olursa, ya bana ihtiyaç kalmazsa? Yeni sistem, AK Parti’yi ayağından MHP’ye prangalamış bir sistemdir. Sistem tartışması MHP açısından beka tartışması” ifadelerini kullandı.

"Meclis’te kavganın eşiğinden dönüldü"

TBMM Genel Kurulundaki MHP ile yaşanan tartışmaya da değerlendiren Özgür Özel, AK Parti ve MHP oylarıyla Meclis’in çalışma düzeninin karara bağlandığını, haftaya perşembeye kadar çalışıldıktan sonra yaz tatiline gidileceğini, “Nereye gidiyorsunuz?” dediği için suçlandığını söyledi.

“Af meselesi çözülmeden nereye gidiyorsunuz?” ifadesinin MHP milletvekillerine dokunduğunu ve kaba kuvvete dökmeye çalıştıklarını belirten Özel, “Kavganın kenarından dönüldü. Burası parlamento, konuşulacak yer. Ben Devlet Bahçeli’nin, MHP Grubuna, ‘CHP grup başkanvekillerini sözle yenemezseniz kuvvetle durdurun, susturun’ dediğini düşünmüyorum. Böyle bir talimat varsa bunu da bilelim” dedi.

"Türkiye’de görülmedik bir direnişi hep beraber yapalım"

Kamuda çalışan işçilere hükümetin zam teklifini eleştiren Özgür Özel, “İşçilere teklif edilen zam oranı kabul edilebilir bir şey değil. Sen müzakere edilebilir bulmuyorsan dimdik arkandayız Türk-İş. Türk-İş dirensin, işçi konfederasyonları dirensin, emekçinin alın terini savunsunlar, Türkiye’de görülmedik bir direnişini hep beraber yapalım. Bu kadar israf, zam varken, yandaşın vergi borcu silinirken, işçinin boğazından geçecek lokmaya teklif edilen bu zam oranını biz de müzakere edilebilir bulmuyoruz” diye konuştu.

Kıdem tazminatında da duruşlarının belli olduğunu ifade eden Özel, “Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesidir. Bunu bir fon, para, sadece akçeli bir mesele olarak görmüyoruz. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Direnenlerden fazla direniriz. Direnenlerin yanında halay da nöbet de tutarız. İşçinin kıdem tazminatına dokundurtmayız.” diye konuştu.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise SGK tarafından tek taraflı feshedilen protokolün yeniden imzalanmasını istediklerini dile getirdi. Bu konuda başlatılan kampanyaya 5 bin 276 imza ile destek geldiğini anlatan Ayhan Yüksel, imzaların bulunduğu dosyayı CHP Grup Başkanvekili Özel’e verdi.