CHP Sözcüsü Öztrak'tan yeni parti açıklaması: Erdoğan bu işten korkmuş

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kurulacağı belirtilen yeni partinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korkuttuğunu söyledi.

Ekonomi ağırlıklı açıklamasında Öztrak, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini değiştiremeyeceğini söyledi. Öztrak, "Ekonomideki gidişatın vebalini Merkez Bankası Başkanı'na yüklüyor" dedi.

Öztrak, Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik kriz yaşadığını belirterek, " Mutfakta yangın var. Milletimiz ne yer, ne içer, ne bekler haberleri yok. İktidar büyümeden, işsizliğe, kişi başına gelirden milli gelire kadar planın hiçbirini tutturamamış. Bütçenin nasıl yapılacağını kanun düzenler. Kanunun 13. maddesi 'Kalkınma Planı hedeflere yönelik hazırlanır' diyor. 11. Kalkınma Planı Meclis'e evvelki gün geldi, Saray doğmamış bebeğe don biçmiş. Tam bir ben yaptım oldu anlayışı. Her hukuksuzluğu kayda geçirmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

"İktidar ekonomik krizi hâlâ idrak etmekte zorlanıyor"

Öztrak, "Herkes yaptıklarının hesabını sandıkta verecek. 2019 programının ve bütçesinin hedeflere ulaşamayacağı ortaya çıktı. Daha doğmadan ölen bir plan kimseye ufuk sunamaz. Bir de bunun yanında yaşadığımız kriz var. Dünya Bankası ve 3 kurum Türkiye ekonomisinin daralacağını söylüyor. İktidar ekonomik krizi hâlâ idrak etmekte zorlanıyor. Faizlerin düşmesini istiyorsanız; risk priminizi veya enflasyonu düşüreceksiniz. Saray'ın kibirli kişisi madem gözünü karartarak Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı, 28 Temmuz'da faizleri sıfırlasın" diye konuştu.

"10 yıl önceki gelir vaat ediliyor"

"Ülkeyi uçuracak' söylemi ile getirilen ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vatandaşa 10 yıl önceki gelir vaat ediliyor" diyen Öztrak, Erdoğan'ın başbakanlık döneminde işsizliği yüzde beşe indireceğini söylediğini hatırlattı.

"Yüzde 70 damping yapmış gözüküyor"

Öztrak, "Erdoğan, ‘2023 hedeflerini tutturacağız’ diyor. Umut tacirliği yapılıyor. Başbakanlıktan tek adam rejimine geçmenin maliyeti. Başbakan iken vaat ettiklerinin yarısını tek adam rejiminde vaat edecek.

Bu makyajlanmış bir milli gelir. Başbakan iken vaat ettiği hedeften yüzde 70 damping yapmış gözüküyor. Tek adam oldu, 227 milyar dolara düştü ihracat hedefi. Plandaki iyimser hedefler tutarsa dünyanın en iyi ekonomileri içinde 17. sırada kalacak. Aslında milli gelir çok daha düşük olacak. Ülkemiz uzun yıllar sonra dünyanın en iyi ekonomisi liginden düşmek zorunda kalacaktır. Bu planla ülkemizin ayakları yere basan bir programa olan ihtiyacı giderilememiştir. Bu plan metal yorgunluğu belediye başkanları ile sınırlı kalmamış, Saray'ın çatısını da sarmış. Umutsuzluğa yer yoktur. Ülkemizin çok daha iyilerini yapacağı kadroları vardır" ifadesini kullandı.

Çetinkaya'nın görevden alınması

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin soruya Öztrak, "Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nı iletişimi zayıf olduğu için görevden aldığını söylemiş. Anlaşılan o ki birileri Erdoğan’ı uyarmış. Merkez Bankası'nın tüm kararları Para Politikası Kurulu'nda alınır. Araçları ile ilgili konuda bağımsızdır. Enflasyon hedefini değiştiremez. Bir şey yapılmaya çalışıyor. Ekonominin vebalini görevden aldığı Merkez Bankası Başkanı’na yüklüyor" yanıtını verdi.

"Bakılırsa bu işten korkmuş"

Yeni parti çalışmalarını da yorumlayan Öztrak, "Herkesin parti kurma hakkı vardır. Erdoğan'ın basına aktarılan diyaloğunda 'ümmeti bölme' gibi laflar kullandığına bakılırsa bu işten korkmuş" diye konuştu.