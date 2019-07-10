Ahmet Davutoğlu'nun videosunda fişlenen gazeteciler!

Türkiye SETA raporunu tartışırken, yeni parti kurma hazırlığı içindeki Ahmet Davutoğlu'nun ekibinin yayınladığı video, tepki çekti. Görüntüleri ve isimleri paylaşılan gazeteciler, hedef gösterildi.

Türkiye, günlerdir Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) raporunu konuşuyor. “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlığıyla yayımladığı raporda gazetecilerin fişlendiği yorumları yapıldı.

Çalışanların özgeçmişleri ve daha önce çalıştıkları kurumlar listelendi. Rapora "internet andıcı" benzetmesi yapanlar da oldu.

Davutoğlu videosu ortalığı karıştırdı

SETA raporuyla ilgili tartışmalar sürerken, Ahmet Davutoğlu'nun videosu ortalığı karıştırdı. Sosyal medyaya düşen Davutoğlu videosunda iktidara yakın birçok gazeteci iftira ve yalan haberlerle fişlendiği görüldü.

Hedef gösterildiler

Barış Manço'nun "Ahmet Bey'in ceketi" şarkısı eşliğinde gazete küpürleri, ile Süleyman Özışık, Hilal Kaplan, Cem Küçük, Berat Albayrak, Yiğit Bulut, Ertuğrul Özkök, Yılmaz Özdil gibi isimler hedef gösterildi. Videoda bu gazetecilerin itibarsızlaştırılması yönünde gaztee

Yüzler değişiyor fişleme değişmiyor

Fişlemenin "eski Türkiye"de kaldığı düşünülüyordu. En azından öyle umuyorduk. Yanılmışız meğer. İsimler değişiyor, kıyafetler değişiyor ama yargısız infaz, zan altında bırakma ve etiketleme değişmiyor.

Daha acısı ise mevcut iktidarı demokrasiden uzaklaşmakla suçlayan ve Türkiye'yi ileriye taşıyacağını vaat eden Davutoğlu ekibi bu vahim hataya imza atıyor.

Davutoğlu kendi ayağına sıktı

Toplumu kuşatıcı söylemden uzak, zan altında bırakan, suçlayıcı bir dille kurulacak partinin nasıl iktidara geleceği merak konusu oldu. Ne yapacaklarını anlatmak yerine, başkalarını karalayarak kolay yolu seçen Davutoğlu, bu hareketiyle kendi ayağına sıktı.