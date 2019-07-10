Trump'la sürtüşen İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'un istifa ettiğini duyurdu. İstifa eden büyükelçi, mevcut durumun görevini sürdürmesini imkansız kıldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ı "aptal" diye nitelemişti.

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifa ettiği açıklandı. İstifa, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinlerin ortaya çıkmasından sonra geldi.

Kim Darroch istifa mektubunda yaptığı açıklamada, "Elçiliğin resmi belgelerinin sızdırılmasından bu yana spekülasyonlar oldu. Bu spekülasyona bir son vermek istiyorum. Mevcut durum benim rolümü istediğim gibi yapmamı imkansız kılıyor.” dedi.

Trump için "Beceriksiz" ifadesini kullandı iddiası

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yayımlanan haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise söz konusu sızıntının kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı.

Trump'ın eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren e-postaları ortaya çıkan Kim Darroch'a sert sözlerle yüklenmişti.

Trump, açıklamasında, "İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam. Elçi, önce başarısız Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May ile konuşmalı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Reuters