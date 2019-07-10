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ALES başvurusu yapma 2019 ALES/2 2019 TC ile başvuru ekranı

ALES başvurusu yapma 2019 ALES/2 2019 TC ile başvuru ekranı

Akademik anlamda ilerlememek isteyenlerin girdiği ALES sınavı için başvurular başladı. ALES/2 2019 başvuruları için ÖSYM başvuru ekranını erişime açtı. Peki ALES başvurusu nasıl, nereden yapılacak? ALES 2/2019 başvuru ücreti kaç para ve hangi bankaya ödeme yapılacak.

ALES başvuruları için ÖSYM başvuru ekranını erişime açtı. ALES/2 2019 başvuruları 9 Temmuz'da başladı. ALES başvuru için son gün 17 Temmuz olacak.  ALES sınavı ise 22 Eylül'de tek oturumla yapılacak. İşte, 2019-ALES/2 başvuru işlemleri hakkında tüm detaylar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden alınacak başvuruların tamamlanması için, belirlenen ücretin de bankaya yatırılması gerekiyor.

Sınav başvuru ücreti de 120 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son gün ise 18 Temmuz 2019.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Sınav başvuru ücreti de 120 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son gün ise 18 Temmuz 2019.

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BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

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