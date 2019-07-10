HABER /  GÜNCEL

Ali İsmail Korkmaz kimdir kaç yaşındaydı Ali İsmail Korkmaz ne zaman öldü?

Ali İsmail Korkmaz kimdir kaç yaşındaydı Ali İsmail Korkmaz ne zaman öldü?

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ölümünün 6. yılında da anılıyor. Peki, Ali İsmail Korkmaz kimdir?

2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarına için Eskişehir’de katıldığı yürüyüş sırasında dövülerek 19 yaşındayken hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor. Peki Ali İsmail Korkmaz kimdir?

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR: Ali İsmail Korkmaz, 18 Mart 1994 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Korkmaz, Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı.

Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ali İsmail Korkmaz'ın vefatından sonra Eskişehir'de heykeli dikildi. Yaşamını yitirdikten sonra Türkiye'nin birçok ilinde protesto gösterileri yapıldı. Fenerbahçe taraftarları ise “Ali İsmail Korkmaz” marşını besteleyerek çeşitli maçlarda bu marşı söylediler.

ALİ İSMAİL KORKMAZ ANILACAK: Ali İsmail, öldürülmesinin 6'ncı yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) düzenlediği anma etkinliği 10 Temmuz saat 18.00'de Antakya Ekinci Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyaretiyle başlayacak. Ziyaretin ardından saat 20.00'da Sümerler Amfi Tiyatro'da düzenlenecek anma gecesinde ALİKEV Müzik Topluluğu ile Moğollar Sahne Alacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'in Alex Teixiera bombasını Serdar Ali Çelikler patlattı
Fatih Terim'in Alex Teixiera bombasını Serdar Ali Çelikler patlattı
Mehmet Şimşek açıkladı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak mı?
Mehmet Şimşek açıkladı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak mı?
Gaziantep'te 2 aylık bebek süt içerken hayatını kaybetti
Gaziantep'te 2 aylık bebek süt içerken hayatını kaybetti
Örümcek ağı estetiği nedir? İşte cilt sıkılaştırmak için yeni yöntem
Örümcek ağı estetiği nedir? İşte cilt sıkılaştırmak için yeni yöntem
İzmir'de tır şoförü terör estirdi! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı
İzmir'de tır şoförü terör estirdi! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı
Napoli'ye mi gidiyor! Eljif Elmas'tan açıklama var
Napoli'ye mi gidiyor! Eljif Elmas'tan açıklama var
ÖNCEKİ HABERLER
Apple AirPods 3 hakkında yeni bilgi! Bu sefer gürültü önlenebilecek
Apple AirPods 3 hakkında yeni bilgi! Bu sefer gürültü önlenebilecek
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
15 temmuz resmi tatil mi 2019 pazartesi kimlere tatil oldu?
15 temmuz resmi tatil mi 2019 pazartesi kimlere tatil oldu?
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün oldu mu ne zaman başlıyor?
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün oldu mu ne zaman başlıyor?
Dışişleri'nden ABD'den gelen yeni S-400 açıklamasına tepki
Dışişleri'nden ABD'den gelen yeni S-400 açıklamasına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne tepki
Yorumlar