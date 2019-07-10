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Örümcek ağı estetiği nedir? İşte cilt sıkılaştırmak için yeni yöntem

Örümcek ağı estetiği nedir? İşte cilt sıkılaştırmak için yeni yöntem

Örümcek ağı estetiği ile gençleşmenin mümkün olduğunu söyleyen, Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, bu yöntem hakkında bilgi verdi.

Zamanla dokulardaki kollajen miktarı ve içeriği değişir, yüzdeki yağ kompartmanları erir. Oluşan tüm bu değişiklikler yüzde kendini hacim kaybı olarak gösterir. Hacim kaybı yer çekimi ile birleştiğinde yaşlanmanın tipi görünümü oraya çıkar.

Günümüzde artık yüz estetiği ile ilgili cerrahi olmayan işlemler gittikçe daha çok tercih edilmeye başlandığını belirten Dr. Metehan Özgür, bu problemi önlemek için önerilerde bulundu.

Cilt sıkılaştırma, canlandırma...
Örümcek ağı estetiğinden bahseden Özgür, "Örümcek ağı estetiği bir ameliyatsız cilt sıkılaştırma, canlandırma ve form kazandırma işlemidir." dedi.

demet akalın

İşlem süreci nasıldır?
Özgür, ayrıca "İlhamını doğanın içinden, en güçlü ve esnek yapıya sahip olan örümcek ağının muazzam şekil, dayanıklılık ve üstün mekanizmasından alır. Son yıllarda popülaritesi artan örümcek ağı estetiğinde, ortalama olarak 45-60 dakika civarı gibi kısa uygulama süresi, etkisini uygulama sonrası hemen görebilmek, istendiğinde uygulamanın tekrarlanabilmesi ya da ek uygulamalar yapılabilmesi, hızlı iyileşme ve cerrahi işlemlere oran çok daha ekonomik olması büyük avantajlarıdır” diye konuştu.

Bu işlemden sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
- İşlemden hemen sonra buz uygulaması yapılmalıdır
- En az 24 saat makyaj uygulanmasından kaçınılması gerekmektedir
- Yaklaşık 3-5 gece yastıklar üzerinde yüksek bir pozisyonda uyunmalıdır
- 1 ay boyunca yüz ve boyun masajından kaçınılmalıdır.

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