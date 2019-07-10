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Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok, Göztepe ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Önümüzdeki sezonda üst sıraları zorlayacak bir takım oluşturmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Göztepe'de flaş bir isimle anlaşmaya varıldı.

Türk asıllı İsviçreli golcü futbolcu Eren Derdiyok, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Göztepe ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Hatırlanacağı gibi golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonun ortasında Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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