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İsrailli bakandan olay sözler! Yahudilerin onlarla evlenmesi soykırım gibi

İsrailli bakandan olay sözler! Yahudilerin onlarla evlenmesi soykırım gibi

İsrail’in yeni Eğitim Bakanı Rafi Peretz, Amerika’daki Yahudilerin farklı milletlerden kişilerle evlenmelerini 'Yahudi soykırımına' benzetti.

Kabine toplantısında konuşan Peretz, dünya genelindeki Yahudilerin asimilasyonunun özellikle ABD’deki Yahudilerin, Yahudi olmayanlarla evliliklerinin ikinci bir Yahudi soykırımı gibi olduğunu söyledi. 

The Times of Israel’in haberine göre Peretz, son 70 yılda Yahudilerin farklı milletlerle yaptığı evlilik dolayısıyla 6 milyon Yahudi’nin kaybedildiğini savundu. 

Habere göre toplantıya katılan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Peretz’in yorumlarını eleştirerek öncelikle ABD’deki Yahudilere küçümseyerek bakılmaktan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. 

Peretz, daha önce İsrail ordusunun şef hahamı ve aşırı sağcı dinci parti bloğunun liderliğini yapmıştı. 

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