HABER /  FENERBAHÇE

Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıklandı

Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı.

İngiliz ve Türk basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kiralamak istediği, Arsenal'den aldığı yıllık £13.5M ücretin 8M'unu Fenerbahçe'nin verebileceği, kalanını Arsenal'in karşılayabileceği yazılmıştı. İngiliz ve Türk basınında yer alan Mesut Özil haberleri üzerine Fenerbahçe Kulübü, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

''Her iki taraf için de mümkün değildir''
Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Teklif kabul edildi iş imzaya kaldı
Foto Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Teklif kabul edildi iş imzaya kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Amerika uyardı: Türk yetkililer Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını durdurmalı
Amerika uyardı: Türk yetkililer Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını durdurmalı
Yakında erken seçim mi var! Selvi Ankara kulisini patlattı
Yakında erken seçim mi var! Selvi Ankara kulisini patlattı
Fatih Terim'in Alex Teixiera bombasını Serdar Ali Çelikler patlattı
Fatih Terim'in Alex Teixiera bombasını Serdar Ali Çelikler patlattı
Okullarda tenefüs süreleri ne kadar oldu? MEB'ten duyuru
Okullarda tenefüs süreleri ne kadar oldu? MEB'ten duyuru
Emre Mor İspanyolların elinde patladı Fatih Terim bedavaya kaptı! İşte transferin maliyeti
Emre Mor İspanyolların elinde patladı Fatih Terim bedavaya kaptı! İşte transferin maliyeti
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın paylaşımı kafaları karıştırdı
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın paylaşımı kafaları karıştırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Turkcell'e yapılan iş başvurularında yeni dönem!
Turkcell'e yapılan iş başvurularında yeni dönem!
KPSS tercih kılavuzu 2019 ÖSYM KPSS tercih tablosu
KPSS tercih kılavuzu 2019 ÖSYM KPSS tercih tablosu
Dışı karpuza içi kavuna tadı ise....
Dışı karpuza içi kavuna tadı ise....
Kırklareli'de akıl almaz olay! Babasının üzerine düştüğü bebek öldü
Kırklareli'de akıl almaz olay! Babasının üzerine düştüğü bebek öldü
Burcu Güneş kaç yaşında aslen nereli Burcu Güneş sevgilisi kim?
Burcu Güneş kaç yaşında aslen nereli Burcu Güneş sevgilisi kim?
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Altını olanlar dikkat! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte son durum
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne tepki
Yorumlar 1 yorum