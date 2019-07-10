Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı.

İngiliz ve Türk basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kiralamak istediği, Arsenal'den aldığı yıllık £13.5M ücretin 8M'unu Fenerbahçe'nin verebileceği, kalanını Arsenal'in karşılayabileceği yazılmıştı. İngiliz ve Türk basınında yer alan Mesut Özil haberleri üzerine Fenerbahçe Kulübü, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

''Her iki taraf için de mümkün değildir''

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

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