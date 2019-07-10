KPSS tercih kılavuzu 2019 ÖSYM KPSS tercih tablosu

Memur hayali kuran vatandaşların gireceği KPSS 2019 için geri sayım başladı. ÖSYM KPSS 2019 kılavuzunu erişime açtı. Adaylar KPSS tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacak. KPSS tercih kılavuzu haberimizde.

Memur olmak isteyenlerin gireceği ve ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM KPSS 2019 tercih kılavuzunu yayımladı. ÖSYM'den KPSS ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamada "KPSS 2019/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak." denildi. Adaylar KPSS tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler. İşte KPSS tercih kılavuzu...

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2019

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59’a kadar yapabilecekler.

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

2019 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Sınav günü 14 Temmuz 2019

KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta duyurulacak.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

Duyuruda ayrıca 14 Temmuz’daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların “Genel Yetenek-Genel Kültür” oturumu için saat 10.00’dan sonra “Eğitim Bilimleri” oturumu için de saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.