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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın paylaşımı kafaları karıştırdı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın paylaşımı kafaları karıştırdı

Napoli'ye transferi konuşulan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olacağı konuşulan sarı-lacivertli kulübün 19 yaşındaki Makedon oyuncusu Eljif Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçından iki fotoğrafa yer veren Elmas, bir fotoğrafa "En büyük" notunu düşerken, diğer fotoğrafta onaylar nitelikte bir emoji kullandı.

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