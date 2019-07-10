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Dolar'da gözler 25 Temmuz'a kitlendi! İşte dolarda son durum

Dolar'da gözler 25 Temmuz'a kitlendi! İşte dolarda son durum

Dolarda gözler yeni Merkez Bankası Başkanı ile 25 Temmuz'da yapılacak faiz toplantısına çevrildi. Dolar/TL güne 5.73 seviyesinde başladı.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından "TCMB’nin bağımsızlığı" ve yeni başkanın agresif faiz indirimleri yapabileceği endişeleriyle önceki gün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL dün pozitif tarafta kaldı.

Gözler 25 Temmuz’da

Hem TCMB hem de S-400 tarafında risklerin halen devam ettiğine dikkat çeken bankacılar bu çerçevede yeni başkan Murat Uysal’ın olası mesajlarını ve jeopolitik riskleri izlemeye devam ediyor. 25 Temmuz’da sınırlı yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

Para politikasına yönelik mesajlar

Dolayısıyla Uysal’ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen basın toplantısında bundan sonraki para politikasına yönelik mesajları yakından izlenecek.

Fed Başkanı'nın konuşması

ABD’de Cuma açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından piyasalar Fed’den gereksiz yere fazla olan indirim beklentilerini sorgularken, Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de yapacağı konuşma bekleniyor.

İşlemcilerin sert faiz indirim beklentilerini azaltmaya devam edip etmeyecekleri belirlemek için Powell’ın yarından itibaren Kongre önünde yapacağı iki günlük konuşma yakından izlenecek.

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