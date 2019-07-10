Malatya’ya inen Rus uçağı S-400'lerle ilişkilendiriliyor

Rus medyası S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye doğru yola çıktığı haberlerini duyururken, Rusya Hava Kuvvetleri'ni ait gizemli bir uçak Malatya Erhaç Havalimanı'na indi. Askeri uçağın füze savunma sistemleriyle ilgili bir heyeti taşıdığı tahmin ediliyor.

Fligt Radar verilerine göre uçak Moskova'dan TSİ 16.05'de kalktı. RA-85559 tescilli (RFF7333) Tupolev Tu-154B-2 tipi askeri yolcu uçağı dün saat 18.40 civarlarında Malatya’ya indi.

Malatya’nın S-400 füze sistemlerinin konuşlandırılması muhtemel yerlerden biri olduğu biliniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ağar'dan paylaşım

Öte yandan güvenli uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından uçakla ilgili şu değerlendirmede bulundu.