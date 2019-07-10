Galatasaray'dan veto yiyen Yusuf Erdoğan Kasımpaşa yolunda

Galatasaray ile el sıkışan ancak forma giydiği için veto yiyen Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa ile temas halinde.

Galatasaray ile anlaşan ancak kulüp açıklamadan formayı giydiği için teknik direktör Fatih Terim tarafından veto yiyen Yusuf Erdoğan’ın yeni adresi belli oldu.

Bursaspor ile olan sözleşmesi sona eren Yusuf’un Kasımpaşa ile pazarlık yaptığı anlaşmanın sağlanması hâlinde bir iki gün içinde imzayı atacağı öğrenildi.