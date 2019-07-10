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Beşiktaş, Arjantinli yıldız futbolcu Leonel Di Placido ile anlaştı

Beşiktaş, Arjantinli yıldız futbolcu Leonel Di Placido ile anlaştı

Siyah-beyazlı kulüp Arjantinli oyuncu Leonel Di Placido ile anlaşmaya vardı.

Şenol Güneş döneminden beri sağ bek sorunu yaşayan siyah-beyazlı kulüp transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Arjantin basını, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Arjantinli yıldız Leonel Di Placido ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Arjantin basını, Lanus’ta forma giyen oyuncunun Beşiktaş’la kesin anlaşmaya vardığını ve önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlı formayı giyeceğini bildirdi. Ana mevkisi sağ bek olan 25 yaşındaki oyuncu, ihtiyaç olması halinde ön libero ve orta sahada da görev alabiliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da Beşiktaş scoutları tarafından uzun süredir izlenen genç oyuncuya onay verdiği belirtiliyor.

Bonservisi tam 1.5 milyon euro
Şenol Güneş döneminde de bu mevkiye oyuncu bakan Beşiktaş, bir türlü transferi gerçekleştirememişti. Gökhan Gönül’ün 34 yaşında olması ve sakatlık riski nedeniyle Kartal, bu kanadı da sağlama almış oldu. İstikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çeken Arjantinli, geçen sezon Primera Division’da 24 karşılaşmada forma giydi. Placido bu maçlarda 1 gol ve 2 asistle skora katkıda bulundu. Piyasa değeri 2.5 milyon euro alan oyuncuya Beşiktaş’ın 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği de belirtildi.

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