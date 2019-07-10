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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 28 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 28 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda, Jandarma Komutanlığı'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüştükleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli tamamı muvazzaf 28 askere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1'inin yarbay, 1'inin yübaşı, 12'sinin üsteğmen ve 14'ünün astsubay olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 

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