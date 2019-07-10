Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan yorumu: Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'la yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan ayrıca Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na kırgın olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti dönüşü uçakta medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'a "Parti mi kuracaksınız" sorusunu yönelttiğini, Babacan'ın da "Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz" yanıtını verdiğini söyledi.

''Biz bunlardan istifade ederiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedim ki 'Bak Ali Bey, eğer senin bu kabineye katkı verme noktasında yaptığınız çalışmalar varsa, vereceğiz bilgiler varsa biz bunlardan istifade ederiz. Malum ben sana partide danışmanlık teklif ettim, kabul etmedin." daha ileri gidiyorum; Özbekistan Başkanı benden orada devletin yapılanmasında eleman istedi. Ali Bey'i teklif ettim. Kendisine de söyledim. Maalesef oraya da evet demedi" dedi.

''Bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'a "Parti kurmada fazla geç kalmayın" dediğini de aktardı.

Erdoğan, "Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim; "Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dedim. Şunu da söyledim, "Fazla da geç kalmayın" dedim. Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur" dedi.

Abdullah Gül ve Davutoğlu'na sitem

Cumhurbaşkanı, Ali Babacan ile bakanlık yaptığı dönemde faiz başta olmak üzere bir çok konuda anlaşamadıklarını da hatırlattı. Erdoğan isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sitemde bulundu.

''Partisine üye dahi olmamıştır''

Erdoğan, "Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır." dedi.

"Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak"

Cumhurbaşkanı, "Babacan, Davutoğlu ve Gül'e kırgınlığınız var mı?" sorusuna, "Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak" yanıtını verdi. Erdoğan, bu isimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yerel seçimlerde de destek vermediklerini hatırlattı.

"Orayı tamamen revize edemezsek ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz"

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasıyla ilgili de ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın ekonominin finans ayağının en önemli kilidi olduğunu belirtti. "Orayı tamamen revize edemezsek ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

''Piyasalarla iletişimi iyi değildi''

Erdoğan, "Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu. En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi. Hazine ve Maliye Bakanım olmak üzere arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık ve burada bir değişikliğe gitmenin faydalı olacağına inandık." dedi.

''Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı güveni de ve istikrarı da tehdit ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını referanduma götürelim çağrısını da değerlendirdi. Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu eğer bir demokratsa milletin verdiği bir karara saygı duyması lazım. Bu iş bitti. Biz kalkıp da ayda bir, senede bir referanduma gidemeyiz. Şimdi şöyle bir yürüyelim, bakalım nasıl netice alıyoruz, bunları görelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı güveni de ve istikrarı da tehdit ediyor" dedi.

''En azından Sayın Bahçeli ile bir değerlendirme yaparız''

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin revizyona ihtiyacı olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi; "Yaptığımız istişarelerde, analizlerde böyle bir şey varsa biz de ileri süreriz. En azından Sayın Bahçeli ile bir değerlendirme yaparız."

Binali Yıldırım'a yeni görev verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ile ilgili yeni bir görevlendirme yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Binali Bey benim dava arkadaşım. Bu denli yetişmiş kaliteli bir arkadaşımızı tabii ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez" yanıtını verdi.