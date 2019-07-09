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Galatasaray ile anlaşan Emre Mor imza için İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı
Galatasaray ile anlaşan Emre Mor imza için İstanbul'da

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.

İSTANBUL'a gelen Emre Mor, bugün Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, görüşmenin ardından sarı kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın transferi bitirmek için Celta Vigo yöneticileri ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutması ve sarı kırmızılı kulübün transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kısa bir süre içerisinde bildirmesi bekleniyor.

Disiplin sorunu var

Disiplinsiz davranışları nedeniyle geçtiğimiz sezon sadece 12 maçta forma giyen Emre, hocasının sözünü dinlemediği gerekçesiyle sık sık kadro dışı bırakılmıştı.

Çıktığı ilk günlerde, "Türk Messi" olarak lanse edilen ve Avrupa'nın devlerini de peşine takan Emre Mor, istediği patlamayı bir türlü gerçekleştirememiş ve futbolundan çok özel yaşantısı ile gündeme gelmişti.

Danimarka liginden Alman devi Dortmund'a transfer olan Emre Mor, istenilen seviyeye gelemeyince Celta Vigo'ya gönderilmişti. Burada da form tutturamayan 21 yaşındaki futbolcu, uzun süredir milli takıma da çağrılmıyor.

Galatasaray, adaptasyon problemi bulunan Mor için 'son şans' olarak görülüyor.

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