HABER /  SPOR

İngilizler Mesut-F.Bahçe gerçeğini açıkladı!

İngilizler Mesut-F.Bahçe gerçeğini açıkladı!

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sports'ta yayınlanan bir programda yer alan iddiaya göre sarı lacivertliler, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'i kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin Mesut'u maaşının bir kısmını ödeme koşuyla kiralayabileceği belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldızın gelmesini ise dört gözle bekliyor. Taraftarlar, önceki günlerde #FenerSeniBekliyorMesut hashtagini dünya gündemine taşımıştı.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol kaydedip, 3 asist yaptı.

(Asistanaliz)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gümüşhane'deki zehirlenme vakalarıyla ilgili açıklama
Gümüşhane'deki zehirlenme vakalarıyla ilgili açıklama
MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga
MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga
Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü
Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü
Pendik'te araca saldırı olayında yirmişer yıla kadar hapis istemi
Pendik'te araca saldırı olayında yirmişer yıla kadar hapis istemi
Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta kız kardeşini kazayla vurarak öldüren ağabey serbest
Zonguldak'ta kız kardeşini kazayla vurarak öldüren ağabey serbest
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
8 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatili kaç gün olacak?
8 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatili kaç gün olacak?
AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 ÖSYM sınav takvimi
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2019 ÖSYM sınav takvimi
Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha
Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha
Falezler üzerinde görsel kirlilik
Falezler üzerinde görsel kirlilik
Yorumlar