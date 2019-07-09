İngilizler Mesut-F.Bahçe gerçeğini açıkladı!

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sports'ta yayınlanan bir programda yer alan iddiaya göre sarı lacivertliler, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'i kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin Mesut'u maaşının bir kısmını ödeme koşuyla kiralayabileceği belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldızın gelmesini ise dört gözle bekliyor. Taraftarlar, önceki günlerde #FenerSeniBekliyorMesut hashtagini dünya gündemine taşımıştı.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol kaydedip, 3 asist yaptı.

(Asistanaliz)