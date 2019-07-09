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Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi

Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi

Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tarafız cumhurbaşkanı sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, hükümete yönelik tarafsız cumhurbaşkanı eleştirisinde bulundu.

AK Partili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Ahmet Necdet Sezer örneğiyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı referandum çağrısını yineleyerek “Taraflı cumhurbaşkanı olmaz, iki takım futbol maçı yapacaklar, maçı tarafsız hakem yönetir. Bir bakıyorsunuz ‘Tarafsız hakem yönetmesin, bizim takımın kaptanı yönetecek' deniliyor. Bu maç adil, adaletli bir maç olabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.

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