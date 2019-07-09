Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, hükümete yönelik tarafsız cumhurbaşkanı eleştirisinde bulundu.

AK Partili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Ahmet Necdet Sezer örneğiyle tepki gösterdi.

Ahmet Necdet Sezer, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en taraflı Cumhurbaşkanıdır. Meclis’te çıkarılan yasaları son güne kadar bekletmiş, ülkenin yararına olan ne varsa veto etmiş, atayacağı bürokratların eşinin başörtüsüne ve namaz kılmasına kadar incelemiştir. 2001 krizinin mimarıdır.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı referandum çağrısını yineleyerek “Taraflı cumhurbaşkanı olmaz, iki takım futbol maçı yapacaklar, maçı tarafsız hakem yönetir. Bir bakıyorsunuz ‘Tarafsız hakem yönetmesin, bizim takımın kaptanı yönetecek' deniliyor. Bu maç adil, adaletli bir maç olabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.