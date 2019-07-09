Bakan Gül'den Pendik'te saldırıya uğrayan hamile kadınla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı ile ilgili ''hamile kadının araç içinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez.'' dedi.

Türkiye'nin konuştuğu olay Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de gündemindeydi.

Bakan Gül, söz konusu olaya ilişkin ''Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın." ifadelerini kullandı.