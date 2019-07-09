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Kayseri'de CHP’li Milletvekiline ‘omurgasız’ diyen CHP’li genç beraat etti

Kayseri'de CHP’li Milletvekiline ‘omurgasız’ diyen CHP’li genç beraat etti

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri milletvekili Çetin Arık’a sosyal medyadan ‘omurgasız’ diyen CHP gençlik kolları üyesi bir öğrenci, mahkemece beraat etti. Sanığın avukatı Emre Ayan, “Ana muhalefet partisi vekiline yakışmadı. 3 kuruşluk tazminat davası açacağız” dedi. 

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Seçkin A. ile avukatı Emre Ayan hazır bulundu. 

Milletvekili Arık: “Şikayetçiyim” 

İkameti Ankara olan milletvekili Çetin Arık 5 Temmuz’da talimatla Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Arık ifadesinde, “Sanık facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde ‘omurgasız Çetin aday olmaktan kurtuldu’ şeklinde paylaşım yaparak hakaret etmiştir. Ben şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. Davayı avukatlarım takip edecektir” dedi. 

“CHP gençlik kolları üyeliğim var” 

14 Aralık 2018’de sosyal paylaşım sitesinden milletvekili Çetin Arık’a ‘omurgasız’ diye hakaret ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Seçkin A. da bugün görülen davanın karar duruşmasında, “Ben öğrenciyim, CHP gençlik kolları üyeliğim var. Herhangi bir hakarette bulunmadım, paylaşımı ben yaptım, siyasi duruş gösteremediği için sadece eleştirdim” diye konuştu. 
Mahkeme hakimi, tutuksuz sanık öğrenci Seçkin A.’ya üzerine atılı suçtan beraat kararı verdi. 

“3 kuruşluk tazminat davası açacağız” 

Öğrencinin avukatı Emre Ayan beraat kararı sonrası İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bu gence yaşatılanlar demokrasi ve ifade özgürlüğü adına utanç vericidir. Karşı tarafa 3 kuruşluk tazminat davası açacağız. Ana muhalefet partisi vekiline yakışmadı. Demokrasi hoşgörü ve ifade özgürlüğü adına daha omurgalı olmasını beklerdim” diye konuştu. 

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