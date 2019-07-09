Bolu'da operasyon! Radyoaktif madde Kaliforniyum ele geçirildi

BOLU’daki operasyonda "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi.

Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, "Bu maddenin Türkiye’de üretilmediğini ve ülkemize nükleer teknolojiye sahip bir ülke üzerinden geldiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de üretilmedi

Kaliforniyum ile ilgili Sputnik’e konuşan Erol Çubukçu, Kaliforniyumun doğada bulunmayan bir madde olduğuna işaret ederek “Bu açıdan mutlaka nükleer teknolojiye sahip bir ülkede bir reaktör veya hızlandırıcı aracılığıyla üretilmesi gerekir. Bu açıdan Türkiye’de üretilmediğini ve ülkemize nükleer teknolojiye sahip bir ülke üzerinden geldiğini söyleyebiliriz” dedi.

Bu madde ne işe yarar?

Çubukçu, bu soruyu “Kaliforniyumun içeriğindeki izotopu bilmeden ne işe yaradığını söylemek mümkün değildir. Genellikle laboratuvar ortamında deneylerde ve ışınlama dediğimiz süreçlerde nötron kaynağı olarak kullanılır. Nötron ışınlaması dediğimiz süreçlerde yararlanılır. Reaktörlerde de başlatıcı olarak kullanılabilir. Bazı haberlerde, bomba yapımında kullanılmak için olduğu belirtilmiş ancak bu kadar az miktarlarla bomba yapmak mümkün değildir. Kilolarca kaliforniyum olması halinde bomba yapılabilir” diye konuştu.

"Ortalıkta gezecek nitelikte bir madde değildir"

Çubukçu “Kaliforniyum maddesi üreten tarafından mutlaka kayıt altına alınması gerekir. Bu madde ortalıkta gezecek nitelikte bir madde değildir, vücutta birikmesi halinde zehirli olabilir. Bu nedenle eğer bulunan madde kaliforniyum ise el konulması son derece doğrudur” diye ekledi.