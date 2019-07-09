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Leo Westermann Fenerbahçe Beko'da

Leo Westermann Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'ten Leo Westermann ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Kostas Sloukas, Luigi Datome ile sözleşme uzatan ve Fransız yıldız Nando de Colo'yu transfer eden Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'tan Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki Fransız oyun kurucu geride bıraktığımız THY EuroLeague sezonunda Zalgiris Kaunas formasıyla 6,4 sayı ve 2,8 asist ortalamalarını elde etti.

Hatırlanacağı gibi Marko Guduric ve Nicola Melli, NBA'e transfer olmuşlardı.

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