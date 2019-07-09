İOKBS sonuçları 2019 bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk ödemleri ne zaman hangi tarihlerde yapılacak?

Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.

İOKBS BURSLULUK ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIYOR: Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

İTİRAZ İÇİN BEŞ GÜN SÜRENİZ VAR: Bursluluk sınavı sonuçlarına itiraz etmek isterseniz, sonuçların açıklanmasından sonra beş gün süreniz var. 5 (beş) gün içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden (https://eitiraz.meb.gov.tr/) elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır ve itirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.