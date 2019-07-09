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Hakkari'de hain terör saldırısı: 2 asker şehit 1 asker yaralı

Hakkari'de hain terör saldırısı: 2 asker şehit 1 asker yaralı

HAKKARİ 'de teröristlerce askeri araca saldırı düzenlendi. Düzenlenen hain saldırıda 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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