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Metrobüs durağında "sigara içmeyin" dedi diye yaşlı adama acımasızca dayak attılar

Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı. Tekme ve tokatların havaya uçuştuğu kavgada cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün sabah saatlerinde Edirnekapı metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre duraktaki bir adam iki gence, “burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu. Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi.

Ancak adamla tartışan gençler birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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