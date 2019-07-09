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İstanbul'da maskeli hırsız marketi soydu

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da maskeli hırsız marketi soydu

İstanbul'da maskeli ve silahlı soyguncu markete girerek kasadaki paraları alarak kaçtı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde markete giden maskeli ve silahlı soyguncu kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 1395. Sokak’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı ve yüzü maskeli bir şahıs markete girerek çalışanlardan kasadaki parayı istedi. Kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alan maskeli soyguncu ağaçlık alandan kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri markette ve çevrede inceleme yaptı. Özel Harekat Polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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