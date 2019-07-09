'Her şey güzel olmuyor' diyen Hıncal Uluç'tan Ekrem İmamoğlu'na çağrı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ta her yer asılan "Her şey çok güzel olacak! "İsraf düzeni yıkıldı.." yazılı afişlerle ilgili Ekrem İmamoğlu'na, köşesinde "Bırak geçmişe saldırmayı güzel yarınları anlat" tavsiyesinde bulundu.

Bşiktaş'ta Nispetiye Caddesi, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı,

"Her şey çok güzel olacak!. İsraf düzeni yıkıldı.." afişleriyle kaplandı. Afişlerin karşısında ise Beşiktaş'ın yeni Başkanı Rıza Akpolat'ın resmi bulunuyor.

"Bırak geçmişe saldırmayı, 'Güzel' yarınları anlat, güzel sözlerle"

İşte bu afişler Hıncal Uluç'un tepkisini çekti. Bu manzaradan duyduğu rahatsızlığı geçtiğimiz haftaki yazısında dile getiren Uluç, "Sen bu değilsin Başkan.. Benim tanıdığım İmamoğlu bu değil. Bırak geçmişe saldırmayı, 'Güzel' yarınları anlat, güzel sözlerle.. Senin yapın, karakterin bu" ifadelerine yer verdi.

İBB'den yanıt: Afiş bizim değil

İstanbul Büyükşehir Basın Bürosu'ndan Uluç'a bu yazıyla ilgili olarak "Bugünkü yazınızda fotoğrafı ile birlikte yer alan 'İsraf düzeni yıkıldı. Her şey çok güzel olacak' pankartı İstanbul Büyükşehir Belediyemiz veya doğrudan irtibatlı herhangi bir kurum tarafından asılmamıştır. İlginiz için teşekkür ederek bilgilerinize sunarız." şeklinde yanıt geldi.

Afişlerin asıldığı yerlerde yetki İBB'de

Bu açıklamadan sonra Uluç, "Her şey çok güzel olmuyor, Başkan!." başlıklı köşesinde afişle ilgili kendisine gelen yanıtı yorumladı ve eleştirilerini özel kalem görevlisine gönderdiği mesajı köşesinde paylaştı:

"O mesajda "Afiş tüm görüntüsü ve yazıları ile Ekrem İmamoğlu algısı yaratıyor, bu bir. İkincisi, asılı olduğu Nispetiye, Büyükdere Caddeleri ve Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Belediyesi'ne değil, yasa gereği Büyükşehir'e ait yerlerdir. O afiş Büyükşehir'le ilgili değilse, derhal toplatılmalıydı.

Dilerim bu mesajımı başkana ulaştırırsınız" dedim.

Bir üçüncüsü daha vardı. O pankartı asan İmamoğlu değil de, Beşiktaş'ın genç, deneyimsiz Başkanı Rıza Akpolat ise, o zaman "İsraf düzeni yıkıldı" lafı da, Beşiktaş'ı kapsıyor demekti. Beşiktaş'ı.. İstanbul'u değil..

Peki ama, Akpolat Beşiktaş'ta israf düzenini yıktıysa, o düzeni kuran kimdi?. Yolsuzluk yaptığı için görevden alınan CHP'li Murat Haznedar..

Ve yerine seçilen, gene CHP'li Tahir Doğaç..

O zaman bu afişi nasıl, Akpolat'ın astırır?.

Dün sabah evden biraz da heyecanla çıktım..

Büyükşehir kendisine ait cadde ve bulvarlara kendisinden habersiz ve izinsiz asılan o korsan (!) pankartları hafta sonunda toplatmış mıydı acaba?.

Her şey çok güzel olmuş muydu?.

Hayır!. Hepsi yerinde duruyordu..

Hıncal Uluç'un yazısının tamamı