Yusuf Kaplan Erdoğan'ın ailesini hedef aldı! Ağzının payını Selçuk Bayraktar verdi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Kaplan'a Selçuk Bayraktar yanıt verdi.

Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yöneticisi olduğu derneği hedef aldı, eşi Selçuk Bayraktar'dan 'çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez' yanıtı geldi.

Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek "UYARI/YORUM Tanzimat'tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir! Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!" mesajını paylaştı. İşte o twit:

UYARI/YORUM



Tanzimat'tan bu yana

en büyük tehdit ailenin çözülmesidir.

*

Ailenin korunması

millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir!

*

Ailenin

çözülmesine yol açan

Millî Eğitim, Aile Bakanlığı

ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!@Selcuk — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) 7 Temmuz 2019

Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi!

Selçuk Bayraktar’ın Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise KADEM Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Yusuf Kaplan’ın mesajına karşılık Selçuk Bayraktar, sosyal medyada “KADEM, Ailenin birliğini ve korunmasını savunur, soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz. Çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez” yanıtını verdi.