İstanbul İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu! 243 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonu için 243 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'de de 35 gözaltı kararı
Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da 32 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli'de operasyon
Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile 8 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.