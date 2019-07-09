HABER /  GÜNCEL

Şehir zorbaları taksicinin kafasında şişe kırıp aracına zara verdiler

Kadıköy’de üç şehir zorbası bir taksiciye dehşeti yaşattı. Taksi sürücüsü şahısların araçla taksisine çarpmasına tepki gösterince olanlar oldu. Şahıslar önce taksicinin kafasına şişeyle vurdu ardından taksisine defalarca yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de önceki gece şehir zorbaları ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre taksicilik yapan bir şoförün aracına bir araç sürterek geçti. Daha sonra aracın önüne giderek tepki gösteren taksiciyi araç içinden alkol şişeleriyle fırlayan üç kişi darp etmeye başladı. Taksicinin kafasına şişeyle vuran şahıslar ardından taksiye yumruk atmaya ve sert bir cisimle vurmaya başladı. 

Dakikalarca süren darp, vatandaşın telefon kamerasına yansırken çevredekilerin araya girmeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı. Sokak üzerinde ki bir dükkanda çalışan ve olayı gördüğü an müdahale ederek saldırganları durdurmaya çalışan esnaf, “Taksicinin arabasına vurdular taksici önlerine geçti, ‘Arabama çarptınız’ diye çarpan araçtakiler, taksiciyi dövmeye başladılar. Biz de araya girdik ben kendim araya girdim üç kişi bir adamı dövüyorlar. Adamı bayağı bir hırpaladılar kafasında şişe kırdılar. Sonra araca binip bağıra bağıra gittiler. Taksicinin kafası yarıldı, üstü başı parçalandı bayağı bir dayak yedi” dedi. Plakası belli olan şehir magandalarını polis her yerde arıyor. 

Öte yandan taksicinin dayak anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksicinin kafasına bir şahıs şişeyle vuruyor. Ardından taksiyi yumruklamaya başlıyor. Şahıslar ardından kayıplara karışıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan Türkiye'ye şok Kıbrıs çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye şok Kıbrıs çağrısı
Alman devi Cengiz Ünder'e talip oldu
Alman devi Cengiz Ünder'e talip oldu
Galatasaray'da Fatih terim 4 futbolcuyu gözden çıkardı
Galatasaray'da Fatih terim 4 futbolcuyu gözden çıkardı
İstanbul'da para yatırmaya giden taksici ATM'de binlerce lira buldu
İstanbul'da para yatırmaya giden taksici ATM'de binlerce lira buldu
Sevilla’dan Galatasaray'a ‘Mesa’yı verelim’ önerisi
Sevilla’dan Galatasaray'a ‘Mesa’yı verelim’ önerisi
Cinayet sanığının yeri 100 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi!
Cinayet sanığının yeri 100 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi!
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 kaç gün tatil?
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 kaç gün tatil?
Aksaray’da 157 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Aksaray’da 157 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı!
Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı!
Cep yakan kırmızı etin fiyatları düşüyor!
Cep yakan kırmızı etin fiyatları düşüyor!
MSB duyurdu K. Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü
MSB duyurdu K. Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü
2022 maaş zam temmuz ayında kaç para oldu 2019
2022 maaş zam temmuz ayında kaç para oldu 2019
Doları nasıl etkileyecek? Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası analistler endişeli
Doları nasıl etkileyecek? Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası analistler endişeli
YKS sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak 2019 sonuç ekranı
YKS sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak 2019 sonuç ekranı
Yorumlar 1 yorum