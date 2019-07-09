HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Türkiye'ye şok Kıbrıs çağrısı

Rusya'dan Türkiye'ye şok Kıbrıs çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Kuzey Kıbrıs'ın doğusuna ulaşmasının ardından, Rusya "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl edilmemesi" çağrısı yaptı.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Kıbrıs açıklarında sondaj gemileriyle arama yapan Türkiye'ye karşı peş peşe açıklamalar geliyor. AB'nin yaptırım uyarısından sonra bir açıklama da Rusya'dan geldi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde konulan açıklamada "Kıbrıs'ın egemenliğine saygı duyulması gerektiği" ifadeleri yer aldı:

Kıbrıs'ın egemenliği ihlal edilmesin

"Bir başka Türk araştırma gemisinin de Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine girdiği haberlerinin ardından, bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl edilmesinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve uygulanabilir bir çözüm için şartların sağlanmasına yardımcı olmayacağına inanıyoruz.

Diyalog ve karşılıklı çıkarlar dikkate alınsın

"Doğu Akdeniz'deki krizin kapasitesini artıracak adımlardan kaçınılması; ölçülü davranma ve siyasi akılla hareket edilmesi; sorunlu konuların çözümü için diyalog ve karşılıklı çıkarlar dikkate alınarak çaba gösterilmesi çağrısı yapıyoruz.

"Birleşmiş Milletler tasarıları temel alınarak Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılması için, toplumlararası müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlamasına duyulan ihtiyaç ortadadır. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi'nin daimi üyesi olarak, bu girişimleri desteklemeye hazırız."

İlgili Haberler
Avrupa Birliği'nden hadsiz Türkiye açıklaması! Kabul edilemez
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milli sondaj gemisi Fatih Akdeniz'deki ilk sondaj için yola çıktı
Foto Galeri Milli sondaj gemisi Fatih Akdeniz'deki ilk sondaj için yola çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Alman devi Cengiz Ünder'e talip oldu
Alman devi Cengiz Ünder'e talip oldu
Galatasaray'da Fatih terim 4 futbolcuyu gözden çıkardı
Galatasaray'da Fatih terim 4 futbolcuyu gözden çıkardı
İstanbul'da para yatırmaya giden taksici ATM'de binlerce lira buldu
İstanbul'da para yatırmaya giden taksici ATM'de binlerce lira buldu
Sevilla’dan Galatasaray'a ‘Mesa’yı verelim’ önerisi
Sevilla’dan Galatasaray'a ‘Mesa’yı verelim’ önerisi
Cinayet sanığının yeri 100 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi!
Cinayet sanığının yeri 100 güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi!
Cep yakan kırmızı etin fiyatları düşüyor!
Cep yakan kırmızı etin fiyatları düşüyor!
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 kaç gün tatil?
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 kaç gün tatil?
Aksaray’da 157 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Aksaray’da 157 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
MSB duyurdu K. Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü
MSB duyurdu K. Irak'ta 3 terörist daha öldürüldü
Doları nasıl etkileyecek? Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası analistler endişeli
Doları nasıl etkileyecek? Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası analistler endişeli
İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle
İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle
Emre Uyar Adriana Lima aşkı ortaya çıktı Emre Uyar mesleği şirketleri
Emre Uyar Adriana Lima aşkı ortaya çıktı Emre Uyar mesleği şirketleri
2022 maaş zam temmuz ayında kaç para oldu 2019
2022 maaş zam temmuz ayında kaç para oldu 2019
Yorumlar 8 yorum