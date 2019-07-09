Doları nasıl etkileyecek? Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası analistler endişeli

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 5.7307/5.7380'den işlem görüyor.

Piyasada karar öncesinde 100-150 puan arasında olan faiz indirimi beklentisinin kararın ardından 250-300 puana yükseldiğini belirten bir analist, "Eğer TCMB bu seviyelerin üzerinde mesela 400 puanlık bir indirime giderse, o işte yüklü ve hızlı indirim olur. Piyasa da bunu şüphe ve endişe ile karşılayabilir. O yüzden de piyasa 25 Temmuz’u temkinli bir şekilde bekleyecek" dedi.

Düşük faiz konusu

Ekonomistler ve bankacılar Uysal’ın Para politikası Kurulu’ndaki (PPK) para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğunu belirterek, Erdoğan’ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya’dan daha yakın olduğunu belirttiler.

Bağımsızlığı tamamen ortadan kalktı

Commerzbank FX&EM Analisti Esther Reichelt, "TCMB’nin bir şekilde doğru adımı atacağına yönelik olarak piyasaların son dönemdeki iyimserliği beni şaşırtıyor. Mayıs 2018’den bu yana hükümetin ekonomi politikaları konusunda daha duyarlı ya da TCMB’nin bağımsızlığını savunacak pozisyonda olduğuna dair herhangi bir adım görmedik. Özellikle de bağımsızlık konusu bu haftasonundan itibaren tamamen ortadan kalktı" dedi.