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Adriana Lima'nın sevgilisi kim çıktı Türklerden vazgeçemiyor

Adriana Lima'nın sevgilisi kim çıktı Türklerden vazgeçemiyor

Dünyaca ünlü model Adriana Lima yeni Türk sevgilisi Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele objektiflere yakalandı. Metin Hara ile 1.5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Adriana Lima'nın yeni sevgilisi Türk iş adamı Emre Uyar. Peki Emre Uyar kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Emre Uyar ne iş yapıyor?

38 yaşındaki Adriana Lima Türk erkeklerinden vazgeçemiyor. Seksi modelim yeni sevgilisi de bir Türk! Ünlü iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele samimi bir şekilde obkejtiflere yakalanan Adriana Lima son aşkıyla yine gündemde. Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan iş adamı Emir Uyar ise merak konusu oldu. Peki Adriana Lima'nın yeni sevgilisi olan iş adamı Emre Uyar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Emre Uyar ne iş yapıyor? 

Metin Hara sürekli çıkan ayrılık haberlerini yalanlasa da geçen yıl bu büyük aşkın da sonuna gelinmişti.

Şimdi de Adriana Lima aşk acısını atlatmış olacak ki başkasıyla görüntülendi.

Güzeller güzeli yengemiz Türk iş insanı Emir Uyar ile Mikonos’ta el ele yakalandı. Yakalandı ama hiç de endişeli değillerdi. Fotoğraf çekilmesine tepki göstermemişler yani.

Lima'nın samimi bir şekilde görüntülendiği Emir Uyar, Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibiymiş.

Emir Uyar'ı da Venedik'te açtığı otelde düzenlemiş olduğu ‘The Biennale D’Arte’ partisindeki yıldızlar geçisinden hatırlamış olabilirsiniz. Hatta partiye katılan Lindsay Lohan ile sevgili olduklarına dair dedikodu da çıkmıştı.

Yabancı basın da Emir Uyar'ı Lima'nın sevgilisi olarak yazdı. Bu fotoğraf da İtalya'da bir akşam yemeği sırasında çekilmiş.

EMRE UYAR KİMDİR: 

1982 yılında doğdu. Emir Uyar lise eğitimini İstanbul'da Alman Lisesi'nde tamamladı.2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Ailesi Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Uyar, kendisi de ailesiyle birlikte çalışıyor. Uyar, daha önce de Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı.

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