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Zevkine iddiaya giren Mario Balotelli'ye suç duyurusu

Mario Balotelli, Napoli'de bir bar sahibiyle iddiaya girip motoruyla denize uçması halinde ona €2000 vereceği iddialaşması ile alakalı olarak polise şikayet edildi. Şimdi olaya karışan Balotelli, bar sahibi ve 2 kişi daha soruşturma açılıyor.

Futbol dünyasının çılgın çocuğu Mario Balotelli, uslu durmuyor. 28 yaşındaki santfor, tatil için gittiği Napoli'de, "Motosikletle denize atlar mısın?" diyerek arkadaşı ile 2 bin Euro karşılığında bahse girmişti. Arkadaşının motosikletle denize atlaması üzerine bahsi kaybeden Balotelli, yaşanan olay ile 2 bin Euro'yu ödediği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Soruşturma açıldı
Olayla ilgili soruşturma açan Napoli Polisi, Balotelli hakkında "çevreye zarar verme", "denizi kirletme" ve "kumar oynamaya teşvik" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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