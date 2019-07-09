Fenerbahçe Altay Bayındır transferini açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de kadroya yeni bir isim daha katıldı. Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.
A L T A Y B A Y I N D I R. 🧤— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 Temmuz 2019
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