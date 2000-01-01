YURTDIŞINDA GÜVENLİ TAŞIMACILIĞIN ADRESİ TURPEX
PTT AŞ’nin uluslararası taşımacılık hizmeti TURPEX, sahip olduğu yaygın hizmet ağı ile sektörün üst sıralarında yerini aldı. Dünyanın farklı ülkelerine yaptığı taşımacılık faaliyetleriyle adından söz ettiren TURPEX, 200’den fazla noktada verdiği kaliteli, kolay ve hızlı taşımacılıkta en güvenilir adreslerden biri.
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), lojistik alanında geliştirdiği ürün yelpazesiyle sektörün en güçlü aktörleri arasındaki yerini aldı. PTT AŞ, TURPEX hizmetiyle yurt dışı taşımacılığında hizmete esas üretim yaklaşımı ile müşterilerine benzersiz avantajlar sunuyor.
Global temsilcilerin yer aldığı sektörde ülkemizin bayrağını taşıyan TURPEX, gönderimlerde kısa vadeli kur dalgalanmalarından kaynaklı ücret farklılıkları yerine müşterilerine Türk Lirası karşılığı ile maliyeti düşük bir taşımacılık fırsatı sunuyor.
TURPEX’TEN HIZLI VE KOLAY GÖNDERİM
Müşteri kargolarını kilometrelerce uzağa götüren, hızlı ve güvenli transfer olanağı sağlayan TURPEX, gönderileri bulunduğu ülkeye göre 2 ila 5 gün içerisinde teslim ediyor.
Müşterilerine benzersiz bir taşımacılık deneyimi sunan TURPEX ile her türlü doküman ve haberleşme maddesi istenilen adrese kusursuz bir şekilde ulaştırılıyor.
TURPEX hizmetiyle boyu en uzun 1 metre, ağırlığı ise 30 kilogramla sınırlı eşyalar taşımak çok kolay.
Yurtdışı transferleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için PTT resmi web adresinde yer alan ayrıntılı menü seçeneği, gönderim ücretinden gönderi takibine kadar birçok özelliği müşterileriyle buluşturuyor.