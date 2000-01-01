YURTDIŞINDA GÜVENLİ TAŞIMACILIĞIN ADRESİ TURPEX

PTT AŞ’nin uluslararası taşımacılık hizmeti TURPEX, sahip olduğu yaygın hizmet ağı ile sektörün üst sıralarında yerini aldı. Dünyanın farklı ülkelerine yaptığı taşımacılık faaliyetleriyle adından söz ettiren TURPEX, 200’den fazla noktada verdiği kaliteli, kolay ve hızlı taşımacılıkta en güvenilir adreslerden biri.