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ABD medyasından Suudi Prens uyarısı

ABD medyasından Suudi Prens uyarısı

ABD’de yayın yapan Washington Post gazetesi, uzun süredir geleceğin lideri diye adlandırdıkları Suudi Veliaht Prensi Selman hakkında geri adım attı.

Washington Post, yayınladığı yeni bir analizde Batı ülkelerini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı uyardı.

"Yeni Saddam Hüseyin"

Gazete, özellikle ABD ile yakın ilişkiler içinde olan ve AB liderleri tarafından da eleştirilmekten kaçınılan Suudi Prens’in, yakın zamanda “Yeni bir Saddam Hüseyin”olma yolunda hızla ilerlediğine yer verdi.

"Önü kesilmezse sonuçları ağır olacak"

Analizde ABD’nin ve Batılı ülkelerin Prens Selman’a dokunulmazlığı varmış gibi davrandığı belirtildi. Gazete, “Selman muhaliflere işkence yapmaya, Yemen’i bombalamaya ve nükleer silah kaynaklarını geliştirmeye devam ediyor.  Batılı ülkeler Selman’ı hemen durdurmazsa bunun sonuçları ağır olacak” ifadelerini kullandı.

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