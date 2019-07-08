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Antalya'da kaybolan üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor

Anadolu Ajansı
Antalya'da kaybolan üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ın bulunması için ormanlık alanda arama yapıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ın bulunması için bu sefer ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Hortum nedeniyle içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar'ın, Kemer ilçesindeki ormanlık alanda eşine ait aracın parçalarını bulması üzerine bu bölgede arama yapılıyor.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeği ve baba Acar katıldı.

"Eşime ait aracın tampon parçalarını buldum"

Baba Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını bulmak için hortumun geçiş güzergahında arkadaşlarının da desteğiyle arama yaptığını söyledi.

Arkadaşlarıyla ormanlık alana çok defa gittiğini belirten Acar, "Arkadaşlarımla yine arama yaptığım sırada eşime ait aracın tampon parçalarını buldum. Bunun üzerine alanda bulduğum araba parçalarının fotoğrafını jandarmaya attım ve burada arama çalışması başladı" dedi.

Acar ormanlık alan dışında kızının kaybolduğu derede de arama çalışması yapıldığını aktardı.

24 Ocak'tan bu yana bulunamadı

Dağlık alanda arama yaptıkları sırada ise koku aldıklarını anlatan Acar, şunları dile getirdi:

"Dağlık alanda bulduğumuz araba parçaları üzerine jandarma ve kadavra köpeğinin de desteğiyle yeniden arama yapılıyor fakat kadavra köpeği rahatsızlandığı için aramalara şu anda ara verildi. Köpeğin iyi olması durumunda yarın sabah saatlerinde tekrar arama çalışması başlatılacak. Umudumuz tükenmedi, inşallah buluruz."

Kemer ilçesinde hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayınca Acar'ın aranmasına 11 Şubat'ta son verilmişti.

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