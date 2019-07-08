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15 Temmuz etkinleri neler neler yapılacak 15 Temmuz anma takvimi

15 Temmuz etkinleri neler neler yapılacak 15 Temmuz anma takvimi

Türk halkının terör örgütü FETÖ'ye karşı yazdığı destanın 3. yılını pazartesi günü 15 Temmuz'da kutlayacağız. Tüm yurtta 15 Temmuz'da çeşitli etkinlik ve anmalarla kutlanacak bu destan günü için okunacak. Peki 15 Temmuz kutlama ve anma etkinlikleri neler olacak?

Türk halkının yıllarca dilden dile büyük destan yazdığı diriliş ve kurtuluş günü olan 15 temmuz 2019 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Hain FETÖ örgütüne karşı halkımızın ayaklandığı bu önemli gün tüm yurtta büyük çoşkuyla kutlanacak. Şehitlerimiz saygı ve minnetle anılacak. Peki 15 Temmuz kutlama ve anma etkinlikleri neler olacak?

 Darbe girişimi ve ardından gerçekleşen destansı direniş yeniden hatırlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz genelgesi doğrultusunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde yürütülecek.

BİR KEZ DAHA HATIRLATILACAK
Gün boyu sürecek etkinliklerle darbecilerin hain emellerine asla izin verilmeyeceği bir kez daha vurgulanacak. Bu yıl düzenlenecek anma programı önceki yıllarda olduğu gibi o gecenin simge mekanlarında gerçekleşecek. İlk anma etkinliğinin darbeciler tarafından bombalanan gazi Meclis’te düzenlenmesi planlanıyor. TBMM’de düzenlenecek özel oturumla darbeye karşı dik duruş bir kez daha dünyaya duyurulacak.

GÖLBAŞI’NDA ÖZEL ETKİNLİK
Hain darbe girişimi sırasında eli kanlı katillerin en çok can aldığı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı da anma etkinliklerinin gerçekleştirileceği adresler arasında yer alacak. Hain saldırıda şehit düşen polis memurları burada gerçekleştirilecek etkinlikle anılacak.

GAZİLER DE SAHNEDE
Geniş kapsamlı etkinlik ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Külliye'deki etkinliklerde o güne özel olarak hazırlanan iki film gösterimi gerçekleştirilecek. Etkinlikte “Destanları Kahramanlar Yazar” isimli gösteri sergilenecek. Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan gösteride Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları sanatçılarının yanısıra gaziler de yer alacak.

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