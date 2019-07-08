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Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000 TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.

Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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