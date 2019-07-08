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Bitlis'te 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu

Demirören Haber Ajansı
Bitlis'te 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'ne Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan ve nesli tehlike altında olan 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Türkiye'nin su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakalığınca başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'ne 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Konuyla ilgili Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla bakanlığımızca yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesinin 2019 yılı üretim ve balıklandırma programı kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen 50 bin adet sazan balığı yavrusu, ilimiz Adilcevaz ilçe sınırları içerisindeki Aygır Gölü'ne bırakılmıştır" denildi.

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