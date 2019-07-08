Oğuz Haksever emekliliğini mi istedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gafıyla gündeme gelen NTV spikeri Oğuz Haksever'in emekliliğini istediği iddia edildi.

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliliğini istediği iddia edildi. 2000 yılında NTV'nin kapısından içeri adım atan deneyimli gazeteci, o günden bu yana kanalda haber müdürlüğü, haber koordinatörlüğü ve çeşitli programları hazırlayıp sundu.

"Canını okumuşsunuz" gafıyla gündeme gelmişti

Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, büyük bir gafa imza atmıştı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan deneyimli sunucunun "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…" dediği duyulmuştu. Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı. Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış ve video kısa sürede internette viral olmuştu.

Oğuz Haksever kimdir?

Başarılı spiker, 20 Mart 1957 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Ankara, Çankaya Lisesinden 1974 yılında mezun oldu. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi'nde eğitim gördü. Mezun olunca Amerika'da Texas A&M Üniversitesi'nde İngiliz Dili Enstitüsü'ne gitti. "Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği" (AISEC) sınavlarını kazanarak Norveç'te bir petrokimya tesisinde 3 ay işletme stajı yapmaya hak kazandı.

Körfez savaşı'nı ekranlara getirdi

1979 yılında mezun olduktan sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda muhabirliğe başlayan Oğuz Haksever, Irak'taki Körfez Savaşı'nı ve Yugoslavya İç Savaşı'nı izleyenlere sundu. 1991 yılından sonra; sırasıyla Show Tv, Kanal 6 ve ATV haber merkezlerinde muhabir, editör ve sunucu olarak çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. 2000 yılında çalışmaya başladığı NTV'de Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Bu süre içinde çeşitli tartışma programlarını ve özel yayınları hazırlayıp sundu. İçeriğinde 'O' an başlığı altında haber fotoğraflarını yorumladığı "Ve İnsan" programını 2003-2010 yılları arasında hazırlayıp ekrana getirdi. 'O' an adıyla iki kitabı bulunuyor.

Haksever, NTV'de hafta içi editör ve anchor olarak çalıştı. Ayrıca "Son Söz" adlı tartışma programının moderatörlüğünü yaptı. "Gerçek Orada Bir Yerde" adlı 13 bölümlük bilim-kültür programının moderatörlüğünü de üstlendi. NTV Radyo ve Kral FM'de de Gazeteci Mehmet Barlas'la birlikte "Makam Farkı " adlı müzik programını hazırlayıp sundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı, atölye çalışmaları yürüttü, seminerler, konferanslar verdi.

Türkçeyi en iyi kullanan yayıncı seçildi

Spikerin; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödül yarışmalarında 2 özel ödül, 1 mansiyon ödülü ve 1 En İyi Televizyon Programı dalında 1 Gazetecilik Başarı Ödülü, 2004 yılında Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından Mahmut Tali Öngören Televizyon Programı Ödüllerine layık görüldü ve 2003-2009 yıllarında Türk Dil Kurumu'nun ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun oluşturduğu jüriler tarafından "Türkçeyi En İyi Kullanan Yayıncı" olarak seçildi.