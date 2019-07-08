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Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrılan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

BURSA'da İznik-Yenişehir yolunun 4'üncü kilometresinde meydana gelen kazada; inşaat malzemesi taşıyan 16 ADN 551 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 200 metre yüksekliğinde uçurumdan yuvarlandı.

TIR uçurumdan yuvarlanırken parçalara ayrıldı, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede sürücünün üzerinden kimlik çıkmadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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