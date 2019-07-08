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Erdoğan'ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik

Erdoğan'ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ve Saraybosna'daki sınır polisi arasında itiş kakış yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili konuşan sınır polisi şefi, "Gözaltına alınmayı hak ediyorlardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ve Bosna Hersek'teki sınır polisi arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Dnevni Avaz adlı yerel haber portalı, Erdoğan'ın Saraybosna'ya varmasının ardından havalimanında polis ve korumalar arasında önce laf dalaşı yaşandığını bildirdi. Ardından polis ve korumalar arasında itiş kakış çıktığı belirtildi. Haberde gerginlik üzerine Erdoğan'ın korumalarının uçağa dönerek, silahları ile geri döndüğü bilgisi yer aldı. Haberde silahların kılıfında olduğu da belirtildi.

Dnevni Avaz'ın haberinde Erdoğan'ın uçaktan çıkmasıyla tansiyonun düştüğü belirtildi. Yaşanan olaya Bosna Hersek'in üçlü başkanlık konseyinin üyelerinin tanıklık ettiği de vurgulandı.

"Gözaltına alınmayı hak ediyorlardı"

Saraybosna sınır polisi şefi Zoran Galic olaya ilişkin Dnevzi Avaz'a yaptığı açıklamada, "Çok saldırgandılar ve kendi ülkelerindeymiş gibi davrandılar. Bizim yasalarımıza saygı göstermediler ve gözaltına alınmayı hak ediyorlardı" dedi.

Saraybosna sınır polisi sözcüsü Yasminka Muyiç olayın korumaların silahlarını teslim etmeyi reddetmeleri üzerine çıktığını belirtti.

İki gün boyunca Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak olan Erdoğan, bölgeye son ziyaretini yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirmişti. (Deutsche Welle)

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