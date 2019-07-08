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Antalya'da Kırgız genç cinayetinde 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da Kırgız genç cinayetinde 2 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kırgızistanlı tur rehberi Muktarbek İmanaliev'i (23) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Y. (40) ve olaya karışan Serdar K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi Işıklar mevkisinde cumartesi günü sabah saatlerinde kan içinde yerde yatan Kırgızistanlı tur rehberi Muktarbek İmanaliev'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, tabancayla vurulan Muktarbek İmanaliev'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemeden sonra İmanaliev'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin Ali Y. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri Ali Y.'yi Hasbahçe Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ali Y.'nin olayda kullandığı tabanca ise D-400 Karayolunun kenarındaki otluk alanda bulundu. Ali Y.'nin ifadesi doğrultusunda Serdar K., Ali G. ve Perihan S. de gözaltına alındı.

Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığında ifadeleri alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Y. 'cinayet' suçundan, Serdar K. 'yağma' suçundan tutuklanırken, Perihan S. ve Ali G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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