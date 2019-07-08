HABER /  YEREL
ADV Muğla Bodrum'da korunaklı villada tatil

Diyarbakır'da kimyasal madde alarmı

İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da kimyasal madde alarmı

DİYARBAKIR-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.

Alaaddin A. idaresindeki 06 VNG 55 plakalı pikap, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulanan Satılmış U., Necmi Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta kimyasal madde şüphesiyle hastane, yaralılar, yaralılara müdahale yapan sağlık ve jandarma ekipleri dezenfekte edilmesi için hastanenin acil katı kapatıldı.

Özel dezenfekte ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda hastanenin acili dezenfekte edilirken yaralılar ve sağlık çalışanları için yeni kıyafetler temin edilerek dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
Erdoğan'ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik
Erdoğan'ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik
Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
Antalya'da kaybolan üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor
Antalya'da kaybolan üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor
Silahını göstermek isterken avukat arkadaşını vurdu
Silahını göstermek isterken avukat arkadaşını vurdu
Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza
Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza
ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis'te 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu
Bitlis'te 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
15 Temmuz etkinleri neler neler yapılacak 15 Temmuz anma takvimi
15 Temmuz etkinleri neler neler yapılacak 15 Temmuz anma takvimi
Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir önemi?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir önemi?
Yorumlar