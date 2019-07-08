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Kayseri'de Yargıtayın bozduğu dava yeniden görüldü

Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de Yargıtayın bozduğu dava yeniden görüldü

KAYSERİ'de, 12'nci kattaki evlerine çağırdığı okul arkadaşı Ahmet K.'yi (16) babası gelince pencerenin dışında saklamak isterken düşerek, ölmesine neden olduğu iddia edilen Elif B. (19), Yargıtayın bozma kararıyla yeniden yargılandı. Elif B.'ye 'taksirle ölüme neden olmak'tan 'iyi hal' indirimiyle 1 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

KAYSERİ merkez Talas ilçesinde 9 Temmuz 2015'te meydana gelen olayda; o tarihte 15 yaşında olan lise öğrencisi Elif B., evde kimsenin olmadığı sırada, okul arkadaşı Ahmet K.'yi çay içmeye davet etti. Elif B., erkek arkadaşı ile çay içerken, eve babası geldi. Elif B., iddiaya göre, bu sırada paniğe kapılan Ahmet K.'yi 12'nci kattaki evin oturma odası penceresinden dışarı çıkardı. Ahmet K., burada saklanırken, mermerden tutunarak, aşağı sarktı. Bir süre böyle durmaya çalışan Ahmet K., daha sonra beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Elif B. hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Elif B., suçsuz olduğu kanaatiyle beraat etti.

Ailesinin avukatının temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, Ahmet K.'nin pencereden sarktığı sırada Elif B.'nin, pencereyi kapatıp, perdeyi çektiği, dar ve tutunması zor alanda kalan arkadaşının taksirle ölümüne neden olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Bozma kararı üzerine Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Elif B. ile Ahmet K.'nin yakınları katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

'İyi hal' indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, sanık Elif B.'ye 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 1 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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